Министр экономики Германии: страна была "глупой" создав зависимость от газа из РФ
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Германия была "глупой" за создание условий для того, чтобы быть наполовину зависимой от российского голубого топлива.
Об этом он рассказал в эфире DeutschlandFunk радио, сообщает Bloomberg.
В будущем, считает он, каждый отдельный поставщик должен обеспечивать не более 10-20% от потребностей Германии.
Ранее в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung он защищал практику поставки энергии из "недемократических стран". Однако отметил, что Россия не подпадает под такой критерий, но существует разница между страной, где существуют проблемы с правами человека и страной, начавшей агрессивную и незаконную войну "у наших дверей".
Напоминаем:
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна планирует значительно сократить потребление газа из России или полностью отказаться от него.
Германия остановила сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией террористических группировок "Л/ДНР".
Газопровод Газпрома был построен для транспортировки российского газа непосредственно в Германию в обход Украины, по которой газ транспортируется сейчас.
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