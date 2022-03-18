Немецкий офис Metro угрожал украинской остановке из-за давления выхода из РФ

Немецкий офис компании Metro угрожал украинскому отключению от поставок товара из-за ее давления на корпорацию по выходу из России.

Об этом рассказал бизнесмен и эксминистр Кабмина Дмитрий Дубилет.

Он рассказал, что украинский офис Metro с первого дня войны стал обращаться в немецкий офис с требованием закрыть бизнес в России. Однако, как ранее писала ЭП, в Германии отказывались.

"Более того, немецкий офис начал угрожать украинскому офису, что, если они не прекратят давление, то Украина будет отключена от централизованных закупок и поставок товара, что вообще может привести к полной остановке бизнеса в Украине", - рассказал Дубилет.

Он пересказывает слова сотрудников украинского Metro: "Мы общаемся с нашими коллегами по кампусу в Дюссельдорфе на разных уровнях – они утверждают, что решение оставаться в России Совет директоров принимал единолично, без какого-либо обсуждения ни с сотрудниками, ни с инвесторами. Всех просто поставили перед фактом.

Дубилет также напомнил, что в 2014 году METRO AG перерегистрировала два магазина в Крыму (Симферополь и Севастополь) на отдельное юридическое лицо в РФ во избежание санкций.

В субботу в Дюссельдорфе проходит митинг под головным офисом компании с требованием перестать финансировать государство-террориста. Митинги будут проходить под офисами крупных компаний в США и Европе – вот их список.

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Напоминаем:

Украинское подразделение немецкой компании METRO AG обратилось к руководству с требованием незамедлительно закрыть бизнес в России. В Германии отказались.

Большие ритейлеры не спешат уходить с рынка: Metro, Auchan и Leroy Merlin в пандемический 2020 год выручили с российского рынка 850 млрд руб (11 млрд долл.).

Сеть МЕТРО имеет 94 супермаркета в 51 российском регионе и обеспечивает 14 тыс. рабочих мест.





