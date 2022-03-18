Українців, що живуть у ЄС та США, просять долучатися до мітингів

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У найближчі дні українці готують акції протесту біля головних офісів іноземних компаній, що продовжують діяльність на території Російської Федерації.

Про це написав банкір і бізнесмен, колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook.

"Наступного тижня ми плануємо проведення мітингів біля хед-офісів компаній, які відмовляються піти з ринку Росії та припинити фінансування "путінських" ракет", – заявив Дубілет.

Він звернувся з проханням заповнити форму, якщо ви та ваші знайомі можете взяти участь в акції.

Також Дубілет попросив надсилати анонімно коротку аналітику по цих компаніях у тих, хто там працює або має інсайдерську інформацію: helpua.donations@gmail.com.

Перелік компаній та міст/країн, де плануються акції, та по яких потрібна аналітика.

B2C бренди Metro — Дюссельдорф, Німеччина Unilever — Лондон, Великобританія Danone — Париж, Франція Nestlé — Веве, Швейцарія Colgate-Palmolive — Нью-Йорк, США Johnson & Johnson — Нью-Джерсі, США Промисловість Renault — Париж, Франція SKF — Гетеборг, Швеція Bosch — Герлінген, Німеччина Danieli — Буттріо, Італія Grundfos — Б’єррингбро, Данія Агро Syngenta — Базель, Швейцарія DuPont — Делавер, США Dow Chemical — Мічиган, США Банки Райффайзен — Відень, Австрія Unicredit — Мілан, Італія Société Générale — Париж, Франція Citi — Нью-Йорк, США

Економічна правда