Українців, що живуть у ЄС та США, просять долучатися до мітингів
У найближчі дні українці готують акції протесту біля головних офісів іноземних компаній, що продовжують діяльність на території Російської Федерації.
Про це написав банкір і бізнесмен, колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook.
"Наступного тижня ми плануємо проведення мітингів біля хед-офісів компаній, які відмовляються піти з ринку Росії та припинити фінансування "путінських" ракет", – заявив Дубілет.
Він звернувся з проханням заповнити форму, якщо ви та ваші знайомі можете взяти участь в акції.
Також Дубілет попросив надсилати анонімно коротку аналітику по цих компаніях у тих, хто там працює або має інсайдерську інформацію: helpua.donations@gmail.com.
Перелік компаній та міст/країн, де плануються акції, та по яких потрібна аналітика.
B2C бренди
Metro — Дюссельдорф, Німеччина
Unilever — Лондон, Великобританія
Danone — Париж, Франція
Nestlé — Веве, Швейцарія
Colgate-Palmolive — Нью-Йорк, США
Johnson & Johnson — Нью-Джерсі, США
Промисловість
Renault — Париж, Франція
SKF — Гетеборг, Швеція
Bosch — Герлінген, Німеччина
Danieli — Буттріо, Італія
Grundfos — Б’єррингбро, Данія
Агро
Syngenta — Базель, Швейцарія
DuPont — Делавер, США
Dow Chemical — Мічиган, США
Банки
Райффайзен — Відень, Австрія
Unicredit — Мілан, Італія
Société Générale — Париж, Франція
Citi — Нью-Йорк, США
Економічна правда
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