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Українців, що живуть у ЄС та США, просять долучатися до мітингів

П'ятниця, 18 березня 2022, 14:48
 
Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images

У найближчі дні українці готують акції протесту біля головних офісів іноземних компаній, що продовжують діяльність на території Російської Федерації.

Про це написав банкір і бізнесмен, колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook.

"Наступного тижня ми плануємо проведення мітингів біля хед-офісів компаній, які відмовляються піти з ринку Росії та припинити фінансування "путінських" ракет", – заявив Дубілет.

Він звернувся з проханням заповнити форму, якщо ви та ваші знайомі можете взяти участь в акції. 

Також Дубілет попросив надсилати анонімно коротку аналітику по цих компаніях у тих, хто там працює або має інсайдерську інформацію: helpua.donations@gmail.com.

Перелік компаній та міст/країн, де плануються акції, та по яких потрібна аналітика.

B2C бренди

Metro — Дюссельдорф, Німеччина

Unilever — Лондон, Великобританія

Danone — Париж, Франція

Nestlé — Веве, Швейцарія

Colgate-Palmolive — Нью-Йорк, США

Johnson & Johnson — Нью-Джерсі, США

Промисловість

Renault — Париж, Франція

SKF — Гетеборг, Швеція

Bosch — Герлінген, Німеччина

Danieli — Буттріо, Італія

Grundfos — Б’єррингбро, Данія

Агро

Syngenta — Базель, Швейцарія

DuPont — Делавер, США

Dow Chemical — Мічиган, США

Банки

Райффайзен — Відень, Австрія

Unicredit — Мілан, Італія

Société Générale — Париж, Франція

Citi — Нью-Йорк, США

Економічна правда

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компанії бізнес ЄС США Росія

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