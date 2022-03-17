В РФ разрешили "местным умельцам" ремонтировать Boeing и Airbus

Росавиация выдала сертификат провайдеру Аэрофлота по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов для выполнения технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus.

Об этом сообщил Аэрофлот в соцсетях.

Там заявили, что получение данного сертификата позволяет выполнять оперативное и периодическое техническое обслуживание самолетов западного производства, зарегистрированных в российском реестре, и обеспечивать поддержание летной годности всего воздушного флота Аэрофлота.

В частности речь идет о Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320 Family и Airbus A350.

Напоминаем:

Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA) приостановило действие лицензий десятков российских авиаперевозчиков, в том числе на продукцию, запчасти и приборы, тренировочные центры и т.д.

В компании "Уральские авиалинии" заявили, что без остановки флота и разбора самолетов на запчасти судна смогут безопасно летать всего 2-3 месяца.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым разрешил российским авиакомпаниям эксплуатировать находящиеся в лизинге иностранные самолеты, без иностранного сертификата.

Ранее в авиационном агентстве ООН заявили, что любая двойная регистрация иностранных самолетов, арендованных российскими перевозчиками, будет противоречить положениям ключевого соглашения, в котором излагаются основные принципы глобальной авиации.