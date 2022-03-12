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Идея РФ о двойной регистрация арендованных самолетов противоречит ключевым авиационным принципам - ООН

Суббота, 12 марта 2022, 10:44

Любая двойная регистрация иностранных самолетов, арендованных российскими перевозчиками, будет противоречить положениям ключевого соглашения, в котором излагаются основные принципы глобальной авиации.

Об этом сообщило авиационное агентство ООН, передает reuters.

Ранее, правительство России заявило что предложило разрешить регистрировать иностранные самолеты, арендованные российскими авиакомпаниями, в качестве собственности авиакомпаний и выдавать им российские сертификаты летной годности.

Напоминаем:

Западные санкции, введенные после вторжения России в Украину, дают большинству лизинговых компаний до 28 марта возможность разорвать отношения с российскими авиакомпаниями.

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Экономическая правда
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