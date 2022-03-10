Літатимуть лише 2-3 місяці: через санкції окупанти шукають запчастини для літаків

В компанії "Уральські авіалінії" заявили, що без зупинки флоту та розбору літаків на запчастини судна зможуть безпечно літати лише 2-3 місяці.

Про це сказав технічний директор перевізника Ігор Піддубний, передає РИА.

Піддубний зазначив, що перевізник бачить можливості для постачання деталей через інші країни.

Зі слів начальника управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерія Кудінова, Китай не зможе допомогти Росії із запчастинами. Тепер у відомстві розглядають можливості постачання через Туреччину або Індію.

Раніше Євросоюз ввів санкції проти російських авіакомпаній, якими заборонив постачання літаків та комплектуючих. Компанії Boeing та Airbus відключили російські літаки від технічної документації, що за кілька місяців зробить польоти нелегальними.

Лізингодавці вимагають повертати свої літаки з Росії. Через ризик арешту суден російським авіакомпаніям рекомендували тимчасово призупинити польоти за кордон. Лише на балансі "Уральских авіаліній" перебуває 54 лізингових лайнера Airbus.

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