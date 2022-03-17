PayPal начал полноценно работать в Украине
Четверг, 17 марта 2022, 21:22
Платежная система PayPal официально заработала в Украине, карточки украинских банков уже можно привязать к кошельку.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты", - пишет министр. Уже сейчас можно привязать украинские банковские карты и пользоваться.
Федоров поблагодарил компанию за скорую реакцию по просьбе Украины и поддержку граждан во время войны.
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