PayPal начал полноценно работать в Украине

Платежная система PayPal официально заработала в Украине, карточки украинских банков уже можно привязать к кошельку.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты", - пишет министр. Уже сейчас можно привязать украинские банковские карты и пользоваться.

Федоров поблагодарил компанию за скорую реакцию по просьбе Украины и поддержку граждан во время войны.