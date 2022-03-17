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Укр / Рус

PayPal начал полноценно работать в Украине

Четверг, 17 марта 2022, 21:22

Платежная система PayPal официально заработала в Украине, карточки украинских банков уже можно привязать к кошельку.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты", - пишет министр. Уже сейчас можно привязать украинские банковские карты и пользоваться.

Федоров поблагодарил компанию за скорую реакцию по просьбе Украины и поддержку граждан во время войны.

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Экономическая правда
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