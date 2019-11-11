Є ряд факторів, чому PayPal поки не заходить в Україну — Нацбанк

Електронна платіжна система PayPal поки не буде виходити на український ринок, але Кабінет міністрів займається вирішенням цього питання.

Про це заявив директор департаменту ліцензування Нацбанку Олександр Бевз в інтерв'ю НВ.



"Проблеми, пов’язані з виходом PayPal на ринок України, на мій погляд, не питання регуляторного поля Нацбанку. Якщо PayPal захоче до нас звернутися, я думаю, що дуже швидко отримає тут реєстрацію. Є ряд факторів, які призводять до того, що компанія прийняла для себе рішення поки що не виходити на український ринок.

Наскільки мені відомо, Кабінет Міністрів цьому зараз приділяє велику увагу, зокрема веденням цього питання зайнялося Міністерство цифрової трансформації, тому ми очікуємо, що спільними зусиллями вони консолідують ті проблеми, які могли б стати на заваді виходу PayPal на український ринок", - заявив Бевз.

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Нагадаємо:

PayPal – міжнародна електронна платіжна система, заснована 1998 року Ілоном Маском.

Нині це найпоширеніший у світі спосіб розрахунків в Інтернеті.

Вони можуть здійснюватися в доларах США, євро, фунтах стерлінгів, японських єнах, китайських юанях, швейцарських франках і ще в десятках інших валют.

PayPal використовують понад 230 мільйонів людей у 190 країнах.

Гроші користувачів, введені в PayPal, зберігаються на рахунках в банку Wells Fargo.

У липні 2019 року голова Національного банку Яків Смолій заявив, що керівництво регіонального офісу PayPal у Польщі навмисно затягує процес виходу компанії на ринок України.