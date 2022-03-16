Российский "КАМАЗ" может потерять 40% производства – вчера от попавшего под санкции ЕС
Российский автопроизводитель "КАМАЗ" из-за проблем с поставками комплектующих может потерять 40% производства.
Об этом заявил глава Татарства Рустам Минниханнов, сообщает Интерфакс.
"И около 15 тысяч работников завода будут вынуждены перейти в режим простоя к решению вопроса с поставкой комплектующих", – сказал он.
Днем ранее компания попала в санкционный список Евросоюза вместе с еще 11 компаниями по оборонному комплексу агрессора, а также крупнейшими нефтяными компаниями РФ.
Компания занимается производством грузовиков, автобусов и двигателей, и на 49,9% принадлежит российскому государственному предприятию Ростех (тоже под санкциями ЕС с 15 марта).
Напоминаем:
Российский "АвтоВАЗ" с 16 марта повысил цены на все модели Lada во второй раз за март в среднем на 7%.
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