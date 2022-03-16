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S&P Dow Jones исключит из индексов облигации российских и белорусских эмитентов

Среда, 16 марта 2022, 10:26

Американский индексный провайдер S&P Dow Jones Indices после консультаций с участниками рынка решил исключить облигации российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых индексов.

Об этом говорится в заявлении провайдера.

"S&P Dow Jones Indices провел консультации с участниками рынка по поводу потенциального исключения российских облигаций как результат недавних санкций и ограничения доступности рынка", - говорится в сообщении.

S&P Dow Jones Indices объявил, что по окончании рабочего дня 31 марта исключит облигации российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых компанией индексов.

Напомним:

Нью-Йоркская фондовая биржа и фондовая биржа Nasdaq решили на время приостановить торговлю акциями компаний, базирующихся в России, на фоне агрессии этой страны против Украины.

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Dow Jones S&P биржа Россия Беларусь

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