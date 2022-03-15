ЕС ввел санкции против крупнейших нефтяных компаний, но покупать нефть продолжит

Санкции, которые Евросоюз ввел 15 марта, включают ограничения против крупных компаний оборонного комплекса РФ, а также нефтегазовых компаний, но текст позволяет покупать нефть и газ при большой необходимости.

Об этом говорится в тексте санкций, опубликованном 15 марта.

С этими компаниями или их мажоритарными акционерами запрещено иметь какие-либо экономические связи.

В тексте содержится часть, через которую "волновались" послы ЕС - новые санкции допускают транзакции с компаниями из перечня, если есть "большая необходимость" в покупке или импорте ископаемого топлива, в том числе угля, нефти и газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладиума, железной руды в РФ или через РФ.

В санкционный перечень вошли 10 компаний, среди которых:

корпорации оборонного комплекса: российский "Оборонпром", "Объединенная судостроительная корпорация", "Уралвагонзавод", "Алмаз-Антей", "Ростех", "Севмаш", "Совкомфлот", "Объединенная авиастроительная корпорация", "КАМАЗ" ;

крупнейшие нефтяные компании РФ: "Роснефть", "Транснефть", "Газпром Нефть".

Напоминаем:

Страны Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против России, включающих в себя торговые ограничения на железо и сталь, а также запрет ввозить в РФ товары роскоши.

Как сообщало Reuters, правительства стран блока были сдержаны страхом существенного роста цен на нефть, поэтому многие правительства ЕС просили предусмотреть в тексте исключения, которые позволили бы компаниям оплачивать свои счета перед российской стороной и продолжать покупать их нефть.