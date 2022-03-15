Інвестиції  в енергетику, дорогі авто та олігархи: ЄС ввели нові санкції проти РФ

Країни Євросоюзу погодили четвертий пакет санкцій проти Росії, які включають торговельні обмеження на залізо та сталь, а також заборону ввозити в РФ товари розкоші.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

А саме, ЄС забороняє будь-які операції з низкою держкомпаній РФ. Наразі документ не опубліковано в офіційному віснику, тож точний перелік юросіб невідомий. Проте раніше ЗМІ повідомляли, що йдеться про найбільші нафтові компаній "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть". Водночас блок продовжить купувати нафту в агресора.

Крім того, забороняються нові інвестиції в енергетичний сектор Росії, а також запроваджуються комплексні експортні обмеження на обладнання, технології та послуги для енергетичної галузі. Відтепер у ЄС не дозволяється надавати послуги зі встановлення кредитного рейтингу будь-яким російським фізичним або юридичним особам.

Четвертий пакет санкцій містить ширший перелік компаній, пов’язаних з російським оборонним комплексом. На них накладають жорсткіші експортні обмеження щодо товарів подвійного призначення (тобто технологій)

Новим пакетом ЄС запроваджує торговельні обмеження щодо заліза та сталі, а також предметів розкоші.

Нові санкції торкнуться ще більшої кількості олігархів та кремлівських пропагандистів. Як раніше зазначалося, до переліку увійде Роман Абрамович, разом із ще 14 особами. Зокрема, вони будуть націлені на ключові компанії у секторах авіації, військового та подвійного використання, суднобудування та машинобудування.