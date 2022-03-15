Рада кратно повысила газовую ренту на время действия военного и чрезвычайного положения

Верховная Рада проголосовала за кратное повышение ставок ренты за добычу газа в зависимости от биржевой цены, нормы будут действовать на время военного и чрезвычайного положения.

Об этом известно из доработанного комитетом законопроекта 7038-д.

Начальную версию законопроекта зарегистрировали в парламенте еще в начале февраля. Она предполагала более жесткое повышение налогов на добычу газа, против чего сразу выступили бизнес-ассоциации.

Однако доработанный документ предлагает более мягкое повышение ставок. Как отметил в комментарии ЭП заместитель председателя Налогового комитета Рады Ярослав Железняк, в зале депутаты определили действие закона только на время военного и чрезвычайного положения.

База налогообложения будет опеределяться как среднее арифметическое средней таможенной стоимости импортного газа и стоимости газа на европейском хабе TTF.

Ренту предлагают оставить неизменной, если цена газа составит от 150 до 400 долларов за тысячу кубов. Далее ставка будет расти в зависимости от цены.

Так, для старых скважин глубиной до 5000 метров составит 65%, если цена газа будет превышать 400 долларов за тысячу кубометров. При этом если цена упадет до 150 долларов, ставка тоже упадет до 14,5%. В настоящее время ставка составляет 29%.

Если скважины глубже, ставка ренты составит 31% при цене более 400 долларов за тысячу кубов. А если цена упадет до менее 150 долларов – ставка упадет до 7%. Нынешняя ставка – 14%.

Для новых скважин глубиной до 5000 метров рента сейчас составляет 12%, и таковой она останется для цены 150-400 долларов за тысячу кубов. Меньше 150 долларов – 6%, выше 400 долларов – 36%.

Что касается тех, чья глубина превышает 5000 метров, рента сейчас составляет 6%. Она либо будет снижаться до 3% при цене до 150 долларов, либо будет расти до 18%, если цена превышает 400 долларов.

Сейчас цены держатся на уровне около 1500 долларов за тысячу кубометров после рекорда в более чем в 3 700 долларов.

Кроме того, закон проголосовали с правками о повышении акциза на жидкости в электронных сигаретах втрое и снижении НДС на внутренние авиарейсы с 20% до 7% до конца 2024 года.