Третья продажа военных облигаций: привлекли 5,4 миллиарда
На третьем аукционе по продаже военных облигаций правительство привлекло 5,4 млрд. грн., в том числе от размещения бумаг номинированных в долларе.
Об этом известно по результатам аукциона 15 марта.
Так, инвесторам предлагалось три выпуска облигаций: обычные внутренние госзайма под 10% годовых и сроком обращения в месяц, от продажи которых привлекли 200 млн грн, и еще два выпуска военных облигаций.
По последним, один из выпусков номинирован в гривне со ставкой 11% сроком обращения – год. От продажи бумаг привлечено 4,9 млрд. грн.
Другой выпуск – долларовый, со ставкой 3,7%. От его продаж привлечено 349 млн грн (11,9 млн долларов).
Средства от военных облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойное обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.
Напоминаем:
Минфин предлагает украинцам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ.
На втором аукционе по продаже военных облигаций в бюджет привлекли 6,7 млрд. грн. На первом – еще 8 млрд. грн. Также бумаг на сумму 20 млрд. грн. выкупил Нацбанк.
Всего планируется привлечь 400 млрд. грн. от продажи военных облигаций.
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