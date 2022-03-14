Один из крупнейших американских банков Citigroup закрывает ряд направлений в России
Американский банк Citigroup свернет работу по нескольким направлениям и не будет привлекать новых клиентов.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Мы немедленно завершаем оценку наших операций в России", - пишет компания, заявившая о закрытии работы в потребительском сегменте РФ еще в апреле 2021 года.
"Теперь мы решили расширить сферу нашего выхода, чтобы включить другие направления бизнеса и продолжать уменьшать оставшиеся операции и риски. Из-за характера работы с банковскими и финансовыми услугами, выполнение этого решения требует времени", – заявили в Citigroup.
Citigroup имеет самые большие риски в России среди американских банков объемом почти 10 млрд долларов. Ранее компания прогнозировала, что может потерять почти половину этой суммы при худшем сценарии.
В компании добавили, что "решили перестать привлекать любой новый бизнес или клиентов". Банк будет помогать транснациональным корпорациям, многие из которых занимаются сворачиванием своей работы в РФ.
Как выяснили в Reuters, Citigroup откажется от своих институциональных клиентов и клиентов по управлению капиталом в России.
По данным Федрезерва США, Citigroup является четвертым крупнейшим банком Штатов после JP Morgan, Bank of America и Wells Fargo.
Напоминаем:
JPMorgan, крупнейший банк США, сворачивает свою деятельность в России и завершает уже существующие обязательства в стране.
Goldman Sachs Group Inc. заявила, что планирует свернуть свои операции в России. Инвестбанк стал первым среди крупных банков по Уолл-стрит, который выходит из РФ из-за войны войны против Украины.
"Экономическая правда" теперь у Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua