В РФ утвердили “хитрую” схему как платить по валютным долгам

Минфин России утвердил порядок осуществления выплат по государственным долговым обязательствам в иностранной валюте, по сути предлагается расплачиваться в счет замороженных на западе золотовалютных резервов страны, если будет отказ - оплата будет осуществляться в рублях.

Это сообщение ведомства передает Интерфакс.

"Для исполнения государственных долговых обязательств РФ по еврооблигациям Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам для осуществления выплат в валюте и сроки, предусмотренные соответствующей эмиссионной документацией.

Фактическая возможность осуществления указанных выплат будет зависеть от санкционных ограничений в отношении возможности правительства и Банка России распоряжаться средствами на своих валютных счетах", - говорится в сообщении.

Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно подлежит отзыву, и в таком случае Минфин будет осуществлять выплаты по еврооблигациям в рублях по курсу Банка России на день платежа.

Напоминаем:

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил России выплачивать рублями все долги перед США, странами ЕС и другими странами, наложившими против РФ санкции.

Санкции против операций ЦБ РФ с резервами ввел Евросоюз, а также США, Япония, Британия и Швейцария.







