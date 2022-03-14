В РФ утвердили “хитрую” схему как платить по валютным долгам
Минфин России утвердил порядок осуществления выплат по государственным долговым обязательствам в иностранной валюте, по сути предлагается расплачиваться в счет замороженных на западе золотовалютных резервов страны, если будет отказ - оплата будет осуществляться в рублях.
Это сообщение ведомства передает Интерфакс.
"Для исполнения государственных долговых обязательств РФ по еврооблигациям Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам для осуществления выплат в валюте и сроки, предусмотренные соответствующей эмиссионной документацией.
Фактическая возможность осуществления указанных выплат будет зависеть от санкционных ограничений в отношении возможности правительства и Банка России распоряжаться средствами на своих валютных счетах", - говорится в сообщении.
Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно подлежит отзыву, и в таком случае Минфин будет осуществлять выплаты по еврооблигациям в рублях по курсу Банка России на день платежа.
Напоминаем:
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил России выплачивать рублями все долги перед США, странами ЕС и другими странами, наложившими против РФ санкции.
Санкции против операций ЦБ РФ с резервами ввел Евросоюз, а также США, Япония, Британия и Швейцария.
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