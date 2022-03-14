РФ угрожает западным компаниям арестами руководителей за выход из страны

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Российская прокуратура пригрозила западным компаниям, в частности McDonald's и IBM, арестам руководства и конфискацией имущества за выход из страны и критику властей.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на собеседников.

"Предупреждения" происходили на прошлой неделе, российские прокуроры обратились к McDonald's, IBM и владельцу KFC Yum Brands. По словам собеседников, звонки и визиты содержали угрозы подать в суд на компании и арестовать активы, в том числе торговые марки.

Угрозы затронули компании в разных отраслях, среди которых ИТ, продукты питания, одежда и банковская деятельность.

Такие "обращения" от власти заставили по меньшей мере одну компанию ограничить коммуникации с материнской компанией из-за озабоченности тем, что электронные или текстовые сообщения между коллегами могут быть перехвачены. Ряд компаний переехали, чтобы вывезти руководителей из России

Напоминаем:

7 марта стало известно, что партия "Единая Россия" предлагает национализировать имущество компаний, объявляющих о закрытии производств в России из-за войны в Украине. Впоследствии Минэкономики России предложило ввести внешнее управление в компаниях, принадлежащих иностранцам как минимум на 25% и ушедших с российского рынка.

В России даже составили перечень компаний, которые могут национализироваться – в него попали Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и т.д.

Вашингтон предостерег от национализации и заявил, что "любое беззаконное решение России об аресте активов этих компаний в конечном счете приведет к еще большей экономической боли для России".

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