В Украине заработали четыре фонда восстановления: что это и как помочь
В Украине заработали четыре фонда восстановления экономики после войны, средства из них будут использовать в зависимости от специализации: на бизнес, инфраструктуру и т.д.
Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.
Правительство также призывает международных партнеров, инвесторов, общественные организации, представителей бизнеса и граждан оказать Украине финансовую поддержку, которая будет способствовать возрождению стабильности украинской экономики и поможет украинцам в условиях войны с россией.
Вырученные средства будут использованы в зависимости от специализации фонда. Кроме фондов, для которых ранее Национальный банк создал соответствующие счета (в поддержку армии и гуманитарную помощь), было создано еще четыре.
А именно, средства будут собирать по следующим направлениям:
- восстановление уничтоженной инфраструктуры (Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры);
- трансформация экономики (Фонд обновления и трансформации экономики);
- возобновление работы малого и среднего бизнеса (Фонд поддержки малого и среднего бизнеса);
- обслуживание международных финансовых обязательств Украины (Фонд обслуживания и погашения государственного долга).
Перевести финансовую помощь можно на официальные счета фондов восстановления (реквизиты по ссылкам в названиях) в гривнах, долларах США и евро.
Реквизиты для поддержки армии и гуманитарной помощи: Поддержать украинцев во время войны: официальные реквизиты
Напоминаем:
В марте Кабинет министров начал работу над созданием четырех фондов, средства которых пойдут на восстановление Украины.
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