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В Украине заработали четыре фонда восстановления: что это и как помочь

Суббота, 12 марта 2022, 23:35
 
Разрушенный Харьковский городской совет после обстрелов российских войск
Andrea Carrubba/Anadolu Agency via Getty Images

В Украине заработали четыре фонда восстановления экономики после войны, средства из них будут использовать в зависимости от специализации: на бизнес, инфраструктуру и т.д.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Правительство также призывает международных партнеров, инвесторов, общественные организации, представителей бизнеса и граждан оказать Украине финансовую поддержку, которая будет способствовать возрождению стабильности украинской экономики и поможет украинцам в условиях войны с россией.

Вырученные средства будут использованы в зависимости от специализации фонда. Кроме фондов, для которых ранее Национальный банк создал соответствующие счета (в поддержку армии и гуманитарную помощь), было создано еще четыре.

А именно, средства будут собирать по следующим направлениям:

Перевести финансовую помощь можно на официальные счета фондов восстановления (реквизиты по ссылкам в названиях) в гривнах, долларах США и евро.

Реквизиты для поддержки армии и гуманитарной помощи: Поддержать украинцев во время войны: официальные реквизиты

Напоминаем:

В марте Кабинет министров начал работу над созданием четырех фондов, средства которых пойдут на восстановление Украины.

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