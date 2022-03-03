В Україні створять 4 фонди відновлення – Шмигаль

Кабінет міністрів починає працювати над створенням чотирьох фондів, кошти яких підуть на відновлення України.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час звернення.

"За дорученням президента уряд починає працювати над створенням 4-х фондів. Кошти цих фондів підуть на відновлення України", – сказав Шмигаль.

Перший – Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури.

"Ми поновимо все, що зруйнували російські окупанти. Кожен будинок, кожну квартиру, кожну школу, кожен дитячий садок та лікарню, кожен міст і дорогу", – заявив прем'єр.

Другий – Фонд оновлення та трансформації економіки.

"Ми проситимемо наших партнерів схвалити для нас так званий український План Маршалла. Нам потрібно не просто відновити економіку, ми будуватимемо нову європейську країну", – сказав він.

Третій – Фонд обслуговування та погашення боргу.

"Незважаючи на війну, Україна виконує всі свої зобов’язання. 1 березня Мінфін здійснив купонну виплату у розмірі 292 мільйонів доларів за єврооблігаціями. Але ми вважаємо, що світ має допомагати та підтримувати Україну, розуміючи, який вантаж сьогодні лежить на нас", – повідомив Шмигаль.

Четвертий – Фонд підтримки постраждалого бізнесу.

"Ми бачимо, скільки підприємців і компаній допомагають нашим військовим, лікарям, звичайним українцям. Всі об'єдналися заради спільної мети вигнати ворога з нашої землі. Наше завдання – допомогти бізнесу повернутися до нормальної роботи, нормального життя, нормального існування", – заявив прем'єр.

Економічна правда