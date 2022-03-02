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Підтримати українців у часи війни: офіційні реквізити 

Середа, 2 березня 2022, 09:39

Національний Банк відкрив рахунки для допомоги Збройним Силам України та для збору гуманітарної допомоги постраждалим українцям.

Наразі відкрито два офіційних рахунки для підтримки українців. 

Перший – спеціальний рахунок для потреб Збройних Сил.

Номер рахунку: UA843000010000000047330992708

Другий – для гуманітарної допомоги тим, хто найбільше постраждав від війни на закупівлю продуктів, ліків, облаштування розміщення тощо. 

Номер рахунку: UA823000010000032302338301027

Обидва рахунки є мультивалютними, створені для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів (в іноземній валюті) і від українського бізнесу та громадян (у гривні).

На потреби армії Гуманітарна допомога українцям
Перекази у гривні (UAH)
Банк: Національний банк України
МФО 300001
код ЄДРПОУ 00032106
Отримувач: Національний банк України

Банк: Національний банк України

МФО 300001

код ЄДРПОУ 37567866

Отримувач: Міністерство соціальної політики України
Перекази у доларі (USD)
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 400807238
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York
BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
Перекази у євро (EUR)
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 5040040066
IBAN DE05504000005040040066 
BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE  BUNDESBANK, Frankfurt
BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF
BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX

IBAN DE05504000005040040066

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE  BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany
Перекази у британському фунті (GBP)
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 40000982
IBAN GB52CHAS60924280033041 
Sort code 60-92-42 
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London
BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708 

BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Ministry of Social Policy of Ukraine

SORT CODE: 60-92-42 

ACCOUNT NUMBER: 0080033041

GB52CHAS60924280033041

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L
Перекази у швейцарському франку (CHF)

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 0700-01227572
IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2 
BENEFICIARY BANK NAME: ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH
BENEFICIARY BANK BIC: ZKBKCHZZ80A
BENEFICIARY BANK ADDRESS: Josefstrasse 222, 8005 Zurich, Switzerland
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708 

Перекази в австралійському доларі (AUD)
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 81753-2
BENEFICIARY BANK NAME: RESERVE  BANK OF AUSTRALIA, Sydney
BENEFICIARY BANK BIC: RSBKAU2S
BENEFICIARY BANK ADDRESS: GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Перекази в китайському юані (CNY)
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 447-0-946243-6
BENEFICIARY BANK NAME: STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong
BENEFICIARY BANK BIC: SCBLHKHH
BENEFICIARY BANK ADDRESS: GPO Box  21, Hong Kong
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708
Перекази в канадському доларі (CAD)
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 3144-1044-166
BENEFICIARY BANK NAME: BANK OF MONTREAL, Toronto
BENEFICIARY BANK BIC: BOFMCAM2
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708
Перекази в японській йені (JPY)

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 653-0430048
BENEFICIARY BANK NAME: MUFG BANK LTD, Tokyo
BENEFICIARY BANK BIC: BOTK JP JT
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

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