Підтримати українців у часи війни: офіційні реквізити
Національний Банк відкрив рахунки для допомоги Збройним Силам України та для збору гуманітарної допомоги постраждалим українцям.
Наразі відкрито два офіційних рахунки для підтримки українців.
Перший – спеціальний рахунок для потреб Збройних Сил.
Номер рахунку: UA843000010000000047330992708
Другий – для гуманітарної допомоги тим, хто найбільше постраждав від війни на закупівлю продуктів, ліків, облаштування розміщення тощо.
Номер рахунку: UA823000010000032302338301027
Обидва рахунки є мультивалютними, створені для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів (в іноземній валюті) і від українського бізнесу та громадян (у гривні).
|На потреби армії
|Гуманітарна допомога українцям
|Перекази у гривні (UAH)
|Банк: Національний банк України
МФО 300001
код ЄДРПОУ 00032106
Отримувач: Національний банк України
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Банк: Національний банк України
МФО 300001
код ЄДРПОУ 37567866
Отримувач: Міністерство соціальної політики України
|Перекази у доларі (USD)
|BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 400807238
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York
BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708
|
BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 400807238
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York
BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33
ABA 0210 0002 1
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
|Перекази у євро (EUR)
|BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 5040040066
IBAN DE05504000005040040066
BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF
BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708
|
BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX
IBAN DE05504000005040040066
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF
BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany
|Перекази у британському фунті (GBP)
|BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 40000982
IBAN GB52CHAS60924280033041
Sort code 60-92-42
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London
BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708
|
BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Ministry of Social Policy of Ukraine
SORT CODE: 60-92-42
ACCOUNT NUMBER: 0080033041
GB52CHAS60924280033041
REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London
BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L
|Перекази у швейцарському франку (CHF)
|
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
|Перекази в австралійському доларі (AUD)
|BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 81753-2
BENEFICIARY BANK NAME: RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Sydney
BENEFICIARY BANK BIC: RSBKAU2S
BENEFICIARY BANK ADDRESS: GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708
|Перекази в китайському юані (CNY)
|BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 447-0-946243-6
BENEFICIARY BANK NAME: STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong
BENEFICIARY BANK BIC: SCBLHKHH
BENEFICIARY BANK ADDRESS: GPO Box 21, Hong Kong
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708
|Перекази в канадському доларі (CAD)
|BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 3144-1044-166
BENEFICIARY BANK NAME: BANK OF MONTREAL, Toronto
BENEFICIARY BANK BIC: BOFMCAM2
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708
|Перекази в японській йені (JPY)
|
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
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