США сможет запретить какие-либо инвестиции в РФ
Соединенные Штаты в рамках нового пакета санкций хочет запретить своим гражданам производить какие-либо инвестиции в Россию.
Об этом говорится в сообщении на сайте Белого Дома.
В США будет создан регулятор, следящий за дальнейшими запретами новых инвестиций в любой сектор экономики Российской Федерации.
Ранее во вторник США в рамках "энергетического" пакета санкций запретили своим гражданам осуществлять новые инвестиции в энергетический сектор России и финансировать иностранные компании, осуществляющие такие инвестиции.
Непосредственно список секторов, инвестиции в которые запретят, будет разработан министром финансов по согласованию с госсекретарем Соединенных Штатов.
Напоминаем:
Президент США Джо Байден заявил о новых санкциях против России, включающих отмену торговых привилегий со стороны США и стран Большой семерки, а также новое эмбарго на российские бриллианты, морепродукты и водку.
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