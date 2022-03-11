США сможет запретить какие-либо инвестиции в РФ

Соединенные Штаты в рамках нового пакета санкций хочет запретить своим гражданам производить какие-либо инвестиции в Россию.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого Дома.

В США будет создан регулятор, следящий за дальнейшими запретами новых инвестиций в любой сектор экономики Российской Федерации.

Ранее во вторник США в рамках "энергетического" пакета санкций запретили своим гражданам осуществлять новые инвестиции в энергетический сектор России и финансировать иностранные компании, осуществляющие такие инвестиции.

Непосредственно список секторов, инвестиции в которые запретят, будет разработан министром финансов по согласованию с госсекретарем Соединенных Штатов.

Напоминаем:

Президент США Джо Байден заявил о новых санкциях против России, включающих отмену торговых привилегий со стороны США и стран Большой семерки, а также новое эмбарго на российские бриллианты, морепродукты и водку.