США заборонили громадянам інвестувати в енергетику Росії

США в рамках "енергетичного" пакету санкцій заборонили своїм громадянам здійснювати нові інвестиції в енергетичний сектор Росії та фінансувати іноземні компанії, які здійснюють такі інвестиції.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого Дому.

Такі кроки які гарантують, що американські компанії та інвестори не підтримуватимуть зусилля Володимира Путіна щодо розширення виробництва енергії в Росії.

"Жорстока війна Путіна призвела до підвищення цін на енергоносії та підняла витрати американців у себе вдома", – констатує Байден.

Для того, аби втримати швидке зростання цін на енергетику в умовах санкцій проти агресора, США взяли на себе зобов’язання вивільнити понад 90 мільйонів барелів зі стратегічного нафтового резерву цього фінансового року. Минулого тижня було оголошено про екстрений продаж 30 мільйонів барелів.

Також тривають перемовини з низкою виробників та споживачів енергії щодо подальших кроків, які можливо здійснити для забезпечення стабільного постачання енергії. У США заявляють, що видобуток нафти і газу в країні наближається до рекордного рівня, при цьому тисячі дозволів на буріння на федеральних землях залишаються невикористаними.

Щодо газу, аби у довгостроковій перспективі уникнути високих цін, Штати прискорять перехід до майбутнього чистої енергії.





