Moody's снизило рейтинги почти сотни ведущих российских компаний

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги 95 нефинансовых российских компаний вслед за ухудшением рейтинга суверенного рейтинга РФ.

Об этом передает Интерфакс.

Долгосрочные рейтинги большинства компаний из списка были снижены до нового странового потолка - "Caa2". Прогнозы изменения всех рейтингов - "негативные", что отражает существенные риски для макроэкономической стабильности России.

Напоминаем:

Агентство Moody's изменило суверенный кредитный рейтинг РФ с B3 в Ca – теперь Россию отделяет только одна строчка от дефолта.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил России выплачивать рублями все долги перед США, странами ЕС и другими странами, наложившими против РФ санкции.