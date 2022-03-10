Турецкая авиакомпания отменила на две недели рейсы в РФ из-за санкций ЕС

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines отменяет свои рейсы в Россию с 13 по 27 марта из-за проблем со страхованием самолетов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Авиакомпания предлагает пассажирам, купившим билеты из Москвы, Петербурга, Минеральных Вод, Грозного, Махачкалы и Краснодара на этот период, бесплатную замену и полный возврат средств.

Во второй день полномасштабной войны России против Украины Евросоюз ввел новый пакет санкций. Он содержал запрет на поставку, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов России.

Напоминаем:

Власти Европейского Союза приняли решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхование и техобслуживание.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям остановить все рейсы за границу с воскресенья, 6 марта, на фоне массовых арестов самолетов за границей.