В МАГАТЭ тоже опровергли информацию о подключении ЧАЭС к Беларуси

Международное агентство атомной энергетики также опровергло информацию беларуского Минэнерго о якобы присоединении Чернобыльской АЭС к энергосети Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

"Мы не можем подтвердить информацию о подключении Чернобыльской АЭС к беларуской электросети", – заявил во время пресс-конференции 10 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Росси.

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Напоминаем:

Ранее Минэнерго Беларуси распространило фейк о якобы присоединении Чернобыльской АЭС, оккупированной российскими войсками, к беларуской энергосети. В Энергоатоме сразу же опровергли эту информацию.

24 февраля после ожесточенного боя российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Персонал удерживают в заложниках. В настоящее время станция работает в плановом режиме. Украина назвала увлечение россиянами ЧАЭС ядерным терроризмом.

В результате действий российских оккупантов ЧАЭС осталась без электроснабжения.