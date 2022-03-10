В МАГАТЭ тоже опровергли информацию о подключении ЧАЭС к Беларуси
Международное агентство атомной энергетики также опровергло информацию беларуского Минэнерго о якобы присоединении Чернобыльской АЭС к энергосети Беларуси.
Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.
"Мы не можем подтвердить информацию о подключении Чернобыльской АЭС к беларуской электросети", – заявил во время пресс-конференции 10 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Росси.
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Напоминаем:
Ранее Минэнерго Беларуси распространило фейк о якобы присоединении Чернобыльской АЭС, оккупированной российскими войсками, к беларуской энергосети. В Энергоатоме сразу же опровергли эту информацию.
24 февраля после ожесточенного боя российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Персонал удерживают в заложниках. В настоящее время станция работает в плановом режиме. Украина назвала увлечение россиянами ЧАЭС ядерным терроризмом.
В результате действий российских оккупантов ЧАЭС осталась без электроснабжения.
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