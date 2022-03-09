"Критичної температури ЧАЕС досягне за сім діб". Голова "Енергоатому" про ситуацію на захоплених окупантами АЕС

Що наразі відбувається на атомних електростанціях, які захопили російські терористи, у якому стані персонал та чим загрожує країні знеструмлення ЧАЕС. Відповідає голова "Енергоатому" Петро Котін.

Через божевільні плани путіна в Україні гинуть тисячі людей, знищуються об'єкти цивільної інфраструктури та домівки українців. Росія вдається до варварських методів, до ядерного тероризму, які наражають на небезпеку не тільки населення країни, а і всю Європу

Під контролем окупаційних військ наразі знаходяться Чорнобильська АЕС та Запорізька АЕС. Співробітники електростанцій продовжують працювати на об'єктах фактично під дулом автоматів.

Напередодні стало відомо, що через дії російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція та місто Славутич залишилися без електропостачання.

Це загрожує відключенням системи охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що може призвести до витоку. Бойові дії тривають і це унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення.

Наразі система моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС уже припинила передачу даних до МАГАТЕ.

Напруженою наразі залишається ситуація і на Запорізькій АЕС.

Що наразі відбувається на атомних електростанціях, які захопили російські терористи, в якому стані персонал та чим загрожує країні знеструмлення ЧАЕС – про це ЕП поговорила з головою "Енергоатому" Петром Котіним.

— Поясність до чого може призвести знеструмлення ЧАЕС?

— Для чого взагалі потрібен струм на ядерних об’єктах? Коли ми вперше завантажили свіже паливо та розпочали ядерну реакцію, його весь час потрібно охолоджувати. Якщо цього не робити, тепло, яке буде там накопичуватись, буде плавити всю конструкцію, виходити назовні та потрапляти в довкілля. Таким чином радіація може потрапляти в організми людей та опромінювати їх радіацією.

Щоб здійснювати охолодження, потрібні насоси, які подають воду, або вентилятори, які забирають з конструкції тепло.

На ЧАЕС сьогодні більше 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок. Це все паливо, яке відвантажували з енергоблоків Чорнобильської станції після того, як їх зупинили. Вони потребують постійного охолодження.

Відпрацьоване паливо перебуває у басейні та охолоджується за рахунок насосів, які подають воду. Після цього теплу воду охолоджують в теплообміннику і знову подають у басейн. Цей процес має бути безперервним. Якщо насос втрачає живлення, то процес охолодження зупиняється. Паливні елементи почнуть нагріватись.

Аналогічна ситуація на ЗАЕС. Там станція з’єднана чотирма лініями з енергосистемою, і через них видається напруга. Через них отримує електроенергію і сама станція, завдяки чому охолоджуються реактори.

Якщо ці лінії пошкодити, станція потрапить в аварійний режим "повного блекауту", коли немає зовнішнього живлення. В цьому випадку включають дизель-генератори. Ймовірність ядерної аварії залежить від того, чи вистачить вам цих генераторів до відновлення зовнішнього живлення.

Так от, з чотирьох ліній для живлення станції на ЗАЕС дві вже пошкоджено окупантами. Якщо пошкодять ще дві лінії, то буде дуже близько до катастрофи.

— Якщо говорити про ЧАЕС, то скільки часу є, щоб завадити найгіршому сценарію?

— Робота сховища передбачає форс-мажорні випадки. Зараз все залежатиме від температури навколишнього середовища. Зараз доволі прохолодно і в таких умовах охолодження може працювати близько семи діб без важких наслідків.

Після цього поступово почне розігріватись вода в системі охолодження та підвищиться температура. Якщо не охолоджувати взагалі, до критичних значень вона дійде за сім діб.

Зараз дизель-генератори забезпечують стабільне охолодження. Все залежатиме від того, чи матимуть вони паливо для продовження роботи та технічні ресурси.

— Раніше була інформація, що генератори можуть працювати дві доби.

— Загалом, палива там має бути на 10 діб. Це загальний термін. Три доби – для ядерних енергоблоків, і ще сім діб – додатково для ліквідації знеструмлення.

Такі генератори працюють на кораблях і по півроку, однак тут у них більш потужний режим роботи і ніхто не знає скільки вони пропрацюють. На тривалу роботу генераторів особливо не розраховували.

— Скільки часу взагалі є до потенційного потрапляння радіації у повітря?

— Неможливо це передбачити. Я лише описав фізику процесу. Коли нагріється - тоді і буде. На ЧАЕС критична температура може бути досягнута за сім діб, за умови припинення роботи генераторів. Але дизель-генератори зараз працюють в нормальному режимі й загрозу знімають.

Якщо зупиняться генератори, можете починати рахувати сім діб. Однак якщо в цей період знайти джерело живлення, то ситуація буде під контролем.

— Що потрібно зробити, щоб повернути стандартне живлення?

— Потрібно домовитись з окупантами про "зелений коридор" для бригади "Укренерго", яка може полагодити і відновити роботу цієї лінії.

— Ви сказали, що якщо через сім діб не буде живлення, почнеться викид радіації. Ви маєте на увазі випари радіації?

— Про вибух в цьому випадку мова не йде. Вибух може бути, тільки якщо буде пряме потрапляння туди снаряду. А якщо цього не станеться, то будуть постійно підвищуватись обсяги викиду радіоактивного газу в повітря. Ну й у воду, яка це все охолоджує.

— У вас є розуміння для чого окупанти блокують ЧАЕС?

— Вони не розуміють що творять! Що таке ЧАЕС чи ЗАЕС? Це і в мирний час добре укріплений об'єкт. Тобто станція має огорожу, по периметру засоби безпеки, відеонагляд і ядерні матеріали.

Окупанти використовують його як військову базу. Вони туди зайшли, вони бачать зсередини увесь периметр і вони розуміють, що стріляти туди ніхто не буде. І при цьому вони можуть шантажувати усіх, що підірвуть ядерний матеріал і його розкидає по всій Україні.

Крім того, на цих об'єктах ще дуже розвинута інфраструктура. Тобто для роботи енергоблоків там є обладнання, техніка, столова для великої кількості персоналу, місця для відпочинку і інше.

— Ви звертались до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з проханням через ООН закрити доступ до авіапростору над її ядерними об’єктами. Якою була реакція на ваше звернення?

— Ми постійно знаходимося в контакті з керівниками цих організацій, але реакція поки така: заява про занепокоєння, можливо виїзд на об'єкт спеціалістів цих організацій для того, щоб наглядати за безпекою на місці. Дієвих кроків насправді не приймається і крім заяв нічого не робиться.

Тобто, ми продовжуємо контактувати з ними, інформувати їх, але поки що лише так.

— Потужностей інших атомних станцій вистачає для забезпечення країни електроенергією?

— Сьогодні ми працюємо чотирма атомними станціями. В роботі вісім енергоблоків, в тому числі два – на Запорізькій станції.

На Запорізькій станції чотири блоки зупинено, три з яких через обстріли. Двома ми ще працюємо, тому що вони потрібні енергосистемі. Але якщо ситуація продовжуватиме бути загрозливою, ми будемо виводити ЗАЕС "на нуль".

— Є розуміння що зараз відбувається на ЧАЕС, в якому стані знаходиться персонал, і чи працює персонал на ЗАЕС?

— На ЧАЕС знаходиться той персонал, який захопили ще 14 днів тому. Але люди вже самі не хочуть звідти йти, бо розуміють, що якщо залишать свої робочі місця, то загарбники можуть там все довести до біди. Тому вони знаходяться там і контролюють процес.

Вчора чи позавчора їм туди привезли гуманітарну допомогу і запросили російських журналістів для пропаганди. Персонал відмовився від неї. Тобто, вони зберігають дух патріотизму і чекають, коли наші Збройні сили їх звільнять.

Що стосується ЗАЕС, то там налагоджена зміна персоналу. Персонал працює, але в дуже поганих психологічних умовах. На станції перебуває близько трьохсот військових російської федерації в масках. Безпосередньо на майданчику ЗАЕС, між першим блоком та спецкорпусом, перебуває близько 50 одиниць важкої військової техніки, куди нікого не пускають.

Менеджмент також працює під дулами автоматів. І всі питання, навіть технічного характеру вони повинні погоджувати з військовим командиром Російської Федерації. Він зараз там "головний атомник" який говорить "так" чи "ні".

Це дуже загрозлива ситуація, зокрема з боку психологічного стану персоналу. Цей персонал знаходиться на блочних щитах керування, вони безпосередньо керують реакторами. Їм потрібно бути зосередженими на роботі, а не на людях з автоматами, які знаходяться поруч.

— Ви намагались зв'язатись з російськими атомниками, аби донести їм про недопустимість того, що відбувається на українських станціях?

— Російські атомники повністю розуміють цю ситуацію. Річ у тім, що ми досі знаходимось під Московським центром Всесвітньої асоціації організацій, які експлуатують атомні електростанції. Це така організація, яка виконує функції більш-менш схожі з тим, що робить МАГАТЕ.

Раніше у нас було багато контактів з російськими атомниками. Вони все чудово розуміють, але нічого не говорять. Ми розуміємо, що зараз вони не можуть в Росії відкрити рот аби нас підтримати. Це основне питання.

— Що б ви хотіли зараз донести до українців та персоналу атомних станцій?

— Персонал який працює як на ЧАЕС, так і на ЗАЕС в Енергодарі – всі патріоти України і вони всі очікують від нас підтримки. Ми повинні використовувати такі нагоди як зараз у нас з вами, щоб передавати їм слова підтримки.

І я прошу журналістів це роботи, тому що дуже важко людям і люди попали в таку ситуацію, коли наші збройні сили, в силу деяких причин, не змогли захистити. На Запорізькій станції три людини загинуло і два поранених. В Енергодарі їх похоронили з почестями, з прапорами України. Зараз ми перераховуємо кошти їх сім'ям.

Люди не виносять цих "орків". Вони чекають і розраховують на те, що наша армія прийде і виб'є цих загарбників. І це треба зробити. Коли ми захистимо ядерні об'єкти, тоді ми захистимо безпеку України на майбутнє.