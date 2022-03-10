В Минэнерго предложили G7 заморозить "газовые" средства России

Министр энергетики Герман Галущенко предложил профильным министрам государств G7 заморозить "газовые" средства России до прекращения военной агрессии.

Об этом говорится в соцсетях ведомства.

В частности, речь идет об эмбарго на сырую нефть, нефтепродукты, сжиженный газ из РФ, заморозить энергетические активы РФ.

"Мы предлагаем средства за газ хранить на специальных эскроу счетах, которые будут не доступны агрессору", - отметил Галущенко.

Министр также призвал страны Европы отложить поэтапный выход из ядерной энергетики, что позволит сократить потребление природного газа.

Напоминаем:

Соединенные Штаты Америки вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа.

Британия заявила, что до конца 2022 года полностью прекратит импорт российской нефти.