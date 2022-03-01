Оператор "Северного потока - 2" на грани банкротства из-за санкций

Швейцарская Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газпромовского Северного потока - 2, рассматривает банкротство после санкций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники компании.

Отмечается, что компания рассматривает возможность подачи заявления о неплатежеспособности и пытается урегулировать свои обязательства до начала срока действия санкций США 2 марта.

Основанная российским "Газпромом" и зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG, сейчас сотрудничает с финансовым советником по погашению своих обязательств и может официально начать процедуру банкротства в швейцарском суде уже на этой неделе.

Кроме того, министр экономики Швейцарии Ги Пармелин заявил в понедельник, что весь персонал Nord Stream – 2, более 140 сотрудников, были уволены.

Напоминаем:

Соединенные Штаты вводят санкции против оператора Северного потока - 2 в ответ на признание РФ "независимости" контролируемых террористами территорий "Л/ДНР".

Канцлер Германии Олаф Шольц утром во вторник заявил об остановке сертификации Северного потока - 2. Газопровод, принадлежащий одноименной "дочке" Газпрома, был построен для транспортировки российского газа непосредственно в Германию в обход Украины.

Газовый монополист неоднократно использовал ПП2 как рычаг газового шантажа на Европу, чем удерживает рынок на рекордно высоких ценах еще с прошлого года.

Реакция России не заставила себя ждать – член Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил европейцам "газом по 2 тысячи евро за тысячу кубов".