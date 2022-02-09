Банк Ярославского просит разрешения купить Pinbank

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Банк "Кредит Днепр" бизнесмена Александра Ярославского направил НБУ пакет документов на покупку Pinbank российского бизнесмена Евгения Гинера.

Об этом Национальный банк сообщил в ответ на запрос Экономической правды.

"Национальный банк Украины в декабре 2021 года получил уведомление и пакет документов о намерении приобретения АО "Банк Кредит Днепр" существенного участия в банке "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"", — говорится в ответе регулятора.

Там отмечают, что будут проводить проверку полученных документов на соответствие требованиям НБУ, а также их комплексность.

"Учитывая это, а также то, что НБУ рассматривает документы для согласования получения существенного участия, и принимает решение в течение двух месяцев со дня получения полного пакета документов в определенном порядке, называть конкретные сроки принятия решения заблаговременно", — добавили в регуляторе.

Напоминаем:

В 2020 году Александр Ярославский приобрел банк "Кредит Днепр" у олигарха Виктора Пинчука. В конце ноября 2021 стало известно, что Антимонопольный комитет согласовал соглашение по покупке Pinbank банком "Кредит Днепр".

Pinbank долгое время обслуживал бизнес-группу VS Energy, бенефициарами которой являются российские бизнесмены, в том числе владелец московского ФК ЦСКА Евгений Гинер. В 2014 году он заявлял, что после агрессии России против Украины "жить стало труднее" – большинство активов бизнесмена сосредотачивались именно в Украине.

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