Казахская Kaspi подала документы на покупку банка в Украине

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Национальный банк Украины получил пакет документов от казахской компании Kaspi.kz на покупку 100% акций "БТА Банка".

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в ответе на запрос ЭП.

Документы Kaspi.kz поступили в декабре 2021 года, уточнили в регуляторе.

"Со своей стороны, Национальный банк в рамках процедур, предусмотренных законом и Положением о лицензировании, осуществляет анализ поданных документов на соответствие требованиям Национального банка и их комплектность", — отметили там.

Согласно законодательству, у НБУ есть 2 месяца на принятие решения о согласовании или несогласовании соглашения со дня получения полного пакета документов. В то же время, в регуляторе отказались сообщать конкретные сроки, когда такое решение может быть принято.

Напоминаем:

Казахская Kaspi.kz сообщила о приобретении "БТА банка" 25 октября.

Kaspi – один из крупнейших банков Казахстана и самая дорогая казахская компания, торгующаяся на западных биржах. Успеха компания добилась благодаря созданию так называемого "суперприменения" — виртуальной экосистемы, сочетающей интернет-банкинг, систему поиска и покупки билетов, уплаты налогов, получение некоторых государственных услуг, маркетплейс.

В июле 2021 стало известно, что Kaspi выходит на украинский рынок. Компания приобрела платежный сервис Portmone. Осенью оказалось, что ее планы предполагают покупку "дочки" другого казахстанского банка в Украине – БТА.

Подробнее о планах Kaspi в Украине и других соглашениях на украинском банковском рынке читайте в публикации Экономической правды: Бум или совпадение: почему распродаются украинские банки