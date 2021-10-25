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Казахи після покупки сервісу Portmone купують "БTA Банк": для ліцензії в Україні

Понеділок, 25 жовтня 2021, 14:10
 
kaspi

Казахський сервіс Kaspi після покупки платформи для онлайн-розрахунків Portmone купує український "БТА Банк" - виключно для цілей банківської ліцензії.

Про це повідомляє dev.ua з посиланням на фінансовий звіт компанії.

"Підписано угоду про придбання 100% акцій БТА Банку Україна. У цього банку дуже обмежена операційна діяльність, немає філій, нема кредитного портфеля, і купується виключно для цілей повної банківської ліцензії, що дозволяє нам запускати мобільні гаманці, рахунки й надавати споживачам платежі та фінтех-продукти.

Придбання не матиме суттєвого фінансового впливу на Kaspi.kz, і його закриття очікується в першій половині 2022 року", - йдеться у документі.

Також компанія планує відкрити R&D.

Банківська ліцензія та платіжні ліцензії Portmone дадуть можливість для копіювання казахського сервісу Super App в Україні, додають в Kaspi.

За даними компанії, в Україні рівень проникнення eCom всього 8% від усього рітейлу.

"У середньостроковій перспективі Україна також може стати важливим джерелом ІТ-талантів і центром розвитку Kaspi.kz", - кажуть у компанії.

"БТА Банк" є правонаступником ВАТ "Український кредитно-торговий банк". Єдиним акціонером є АТ "БТА Банк" (Казахстан).

Мажоритарним акціонером АТ "БТА Банк" (Казахстан) є казахстанський підприємець Кенес Ракішев.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що компанія Kaspi Pay, яка належить Kaspi.kz - найбільшій фінтех-компанії Казахстану, купує українську міжбанківську платіжну систему Portmone Group. Cума угоди може становити від 10 до 20 млн дол.

Portmone - українська міжбанківська платіжна система, один з найбільших гравців на ринку. Систему у 2002 році створив Ігор Горін. У 2013 році компанію придбала інвескомпанія Dragon Capital. Сума угоди тоді не розголошувалась.

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