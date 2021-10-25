Казахи після покупки сервісу Portmone купують "БTA Банк": для ліцензії в Україні
Казахський сервіс Kaspi після покупки платформи для онлайн-розрахунків Portmone купує український "БТА Банк" - виключно для цілей банківської ліцензії.
Про це повідомляє dev.ua з посиланням на фінансовий звіт компанії.
"Підписано угоду про придбання 100% акцій БТА Банку Україна. У цього банку дуже обмежена операційна діяльність, немає філій, нема кредитного портфеля, і купується виключно для цілей повної банківської ліцензії, що дозволяє нам запускати мобільні гаманці, рахунки й надавати споживачам платежі та фінтех-продукти.
Придбання не матиме суттєвого фінансового впливу на Kaspi.kz, і його закриття очікується в першій половині 2022 року", - йдеться у документі.
Також компанія планує відкрити R&D.
Банківська ліцензія та платіжні ліцензії Portmone дадуть можливість для копіювання казахського сервісу Super App в Україні, додають в Kaspi.
За даними компанії, в Україні рівень проникнення eCom всього 8% від усього рітейлу.
"У середньостроковій перспективі Україна також може стати важливим джерелом ІТ-талантів і центром розвитку Kaspi.kz", - кажуть у компанії.
"БТА Банк" є правонаступником ВАТ "Український кредитно-торговий банк". Єдиним акціонером є АТ "БТА Банк" (Казахстан).
Мажоритарним акціонером АТ "БТА Банк" (Казахстан) є казахстанський підприємець Кенес Ракішев.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що компанія Kaspi Pay, яка належить Kaspi.kz - найбільшій фінтех-компанії Казахстану, купує українську міжбанківську платіжну систему Portmone Group. Cума угоди може становити від 10 до 20 млн дол.
Portmone - українська міжбанківська платіжна система, один з найбільших гравців на ринку. Систему у 2002 році створив Ігор Горін. У 2013 році компанію придбала інвескомпанія Dragon Capital. Сума угоди тоді не розголошувалась.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua