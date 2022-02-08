Все разделы
Укр / Рус

Гривня выросла выше 28 за доллар и 32 за евро

Вторник, 8 февраля 2022, 20:01

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 9 февраля на уровне 27,96 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,93 грн (на 8 февраля – 32,07 гривни).

Напоминаем:

8 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,94 – 27,96 гривни.

8 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 – 28,00 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на закрытии межбанка ослабла 8 февраля 2022, 17:15
Курс валют на 8 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки 8 февраля 2022, 10:57
Курс гривни продолжает уверенно укрепляться 7 февраля 2022, 19:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте