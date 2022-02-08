Гривня выросла выше 28 за доллар и 32 за евро
Вторник, 8 февраля 2022, 20:01
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 9 февраля на уровне 27,96 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,93 грн (на 8 февраля – 32,07 гривни).
Напоминаем:
8 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,94 – 27,96 гривни.
8 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 – 28,00 гривни.
Экономическая правда
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