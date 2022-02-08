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У Дії запустили опитування українців: які перші питання

Вівторок, 8 лютого 2022, 11:47
 
фото дія

Українці отримали можливість проходити опитування від влади у Дії.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у ході Дія.Саміту 8 лютого.

Зеленський назвав опитування "першим масштабним інструментом електронної демократії" та "початком цифрового народовладдя".

"Для мільйонів українців – це можливість висловлювати свою позицію та впливати на рішення, для держави – швидко дізнатися думку громадян з будь-яких питань в режимі реального часу та реальних цифр", – розповів він.

Перше запитання Зеленський назвав "розминкою". Українців запитали, яка серед презентованих 8 лютого є на їхню думку найбільш корисною.

Друге питання стосується безкоштовних смартфонів для пенсіонерів – пропонують обрати назву для програми.

 
 

Нагадуємо:

Усі громадяни України віком понад 60 років отримають від держави смартфон.

Економічна правда

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