Курс гривни продолжает уверенно укрепляться
Понедельник, 7 февраля 2022, 19:20
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 8 февраля на уровне 28,00 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,07 грн (на 7 февраля – 32,27 гривни).
Напоминаем:
7 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,11 – 28,13 гривни.
7 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 – 27,96 гривни.
Экономическая правда
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