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Курс гривни продолжает уверенно укрепляться

Понедельник, 7 февраля 2022, 19:20

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 8 февраля на уровне 28,00 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,07 грн (на 7 февраля – 32,27 гривни).

Напоминаем:

7 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,11 – 28,13 гривни.

7 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 – 27,96 гривни.

Экономическая правда

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