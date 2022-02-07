Курс гривни продолжает уверенно укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 8 февраля на уровне 28,00 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,07 грн (на 7 февраля – 32,27 гривни).

Напоминаем:

7 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,11 – 28,13 гривни.

7 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 – 27,96 гривни.

Экономическая правда