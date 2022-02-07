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Закрытие межбанка: гривня укрепляется дальше

Понедельник, 7 февраля 2022, 17:22
 
фото нбу

7 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 – 27,96 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 27,94 – 27,96 гривни;

Евро – 31,95 – 31,97 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,84 – 28,11 гривни. Евро покупают за 31,75 гривни, продают за 32,11 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,87 – 27,94 гривни, евро – 31,78 – 31,89 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 7 февраля на уровне 28,15 гривни.

7 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,11 – 28,13 гривни.

Экономическая правда

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