Ревизия "Энергоатома": в компании говорят, что требования Госаудитслужбы остановил суд

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В "Энергоатоме", комментируя ревизию Госаудитслужбой, заявили, что выводы ведомства, изложенные в письме к Кабмину, не соответствуют действительности и указанные требования не подтверждаются актом ревизии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"НАЭК "Энергоатом" направила свои аргументированные и обоснованные возражения по поводу требований, изложенных в письме Госаудитслужбы.

Необходимо отметить, что указанные требования никак не подтверждаются актом ревизии, который составила Государственная аудиторская служба Украины. К сожалению, не была учтена и позиция компании", - говорится в позиции НАЭК.

Там добавили, что в ноябре 2021 года обратились в Окружной административный суд города Киева с административным иском в Госаудитслужбу, в котором просили признать противоправными и отменить ее требования.

В своих исковых требованиях НАЭК "Энергоатом" обращает внимание на ряд процедурных нарушений во время проведения плановой выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности компании и указывает на безосновательность суммы установленных финансовых нарушений и недостатков по результатам ревизии.

28 декабря 2021 года Окружной админсуд Киева рассмотрел заявление об обеспечении административного иска и принял решение о принятии мер по этому обеспечению, а именно – остановить действие требований Государственной аудиторской службы Украины и запретить ему предоставлять рекомендации (предложения) Кабмину по выводам проведенной проверки", - заявляет "Энергоатом".

Там добавили, что направили соответствующие обращения в Кабмин "и другие заинтересованные органы и ведомства" с информацией о решении, принятом судом.

Напомним:

Сообщалось, что Государственная аудиторская служба провела ревизию деятельности НАЭК "Энергоатом" за 2018-2021 годы и выявила финансовые нарушения и недостатки на общую сумму 13 млрд грн.

Материалы ревизии переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По результатам ревизии аудиторская служба также оформила поручение Минэнерго принять меры по "урегулированию долгов за реализованную электроэнергию, нормативу рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью для АЭС и хранению радиоактивных отходов".

Экономическая правда