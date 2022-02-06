Sony купит разработчика видеоигр за 3,6 миллиарда долларов
Воскресенье, 6 февраля 2022, 14:56
Sony приобретет разработчика видеоигр Bungie Inc в рамках сделки на сумму 3,6 миллиарда долларов.
Об єтом сообщает reuters.
Bungie присоединится к семейству Sony PlayStation, сообщила американская компания в своем блоге, поскольку японский конгломерат укрепляет свою сеть собственных игровых студий для конкуренции.
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