Netflix запустил видеоигры на Android
Стриминговый сервис Netflix начал запуск первых пяти видеоигр на смартфоны и планшеты.
Об этом сообщает BBC.
Первая пятерка видеоигр постепенно станет доступна пользователям мобильного приложения со 2 ноября. Сначала обновления получат пользователи Android, а обновление на iOS выйдет в ближайшие месяцы.
Речь идет о пяти играх, две из которых связаны с популярным сериалом Stranger Things: Stranger Things:1984; Stranger Things 3: The Game; Card Blast; Teeter Up и Shooting Hoops.
В компании обещают добавить больше игр подписчикам. Netflix говорит об отсутствии рекламы и внутриигровых магазинов в своих продуктах.
Дополнительно платить за доступ не нужно – играми могут воспользоваться все подписчики стриминга.
Хотя первые игры от Netflix имеют относительно простую графику и геймплей, компания планирует создавать продукты для любых групп геймеров.
Возглавил игровой департамент компании Майк Верду, ранее работавший на игрового гиганта EA и Facebook. Он занимался дополненной и виртуальной реальностью.
Напоминаем:
В мае СМИ обнародовали информацию, что Netflix ищет экспертов для расширения своей деятельности на видеоигры, ведь стриминговый сегмент становится все более конкурентным, а количество новых пользователей сокращается.
Экономическая правда
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