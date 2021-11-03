Netflix запустил видеоигры на Android

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Стриминговый сервис Netflix начал запуск первых пяти видеоигр на смартфоны и планшеты.

Об этом сообщает BBC.

Первая пятерка видеоигр постепенно станет доступна пользователям мобильного приложения со 2 ноября. Сначала обновления получат пользователи Android, а обновление на iOS выйдет в ближайшие месяцы.

Речь идет о пяти играх, две из которых связаны с популярным сериалом Stranger Things: Stranger Things:1984; Stranger Things 3: The Game; Card Blast; Teeter Up и Shooting Hoops.

В компании обещают добавить больше игр подписчикам. Netflix говорит об отсутствии рекламы и внутриигровых магазинов в своих продуктах.

Дополнительно платить за доступ не нужно – играми могут воспользоваться все подписчики стриминга.

Хотя первые игры от Netflix имеют относительно простую графику и геймплей, компания планирует создавать продукты для любых групп геймеров.

Возглавил игровой департамент компании Майк Верду, ранее работавший на игрового гиганта EA и Facebook. Он занимался дополненной и виртуальной реальностью.

Напоминаем:

В мае СМИ обнародовали информацию, что Netflix ищет экспертов для расширения своей деятельности на видеоигры, ведь стриминговый сегмент становится все более конкурентным, а количество новых пользователей сокращается.

Экономическая правда