Netflix планує займатися відеоіграми та шукає експертів – ЗМІ

Netflix у пошуках експертів для розширення своєї діяльності на відеоігри, адже стрімінґовий сегмент стає дедалі більш конкурентним, а кількість нових користувачів скорочується.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на The Information.

Наразі компанія шукає людину, яка б могла координувати роботу Netflix на ринку відеоігор. З цією метою, повідомляє агентство, Netflix протягом останніх тижнів зв’язувався з досвідченими гравцями галузі.

Прагнення компанії пов’язане з посиленням конкуренції на ринку стрімінґових сервісів та уповільненням приросту нових підписників. Водночас, саме ігрова індустрія зазнала потужного попиту за часи пандемії та карантинних обмежень.

Згідно звіту The Information, компанія розглядає можливість пропонувати пакети ігор у форматі підписки. Наразі таку схему використовує Apple Arcade, що дозволяє грати в ігри за передплатою без реклами та в офлайн-режимі.

В агентстві додали, що Netflix також планує виключити рекламу з запропонованих ігор, проте деталі щодо стратегії компанії наразі відсутні.

Економічна правда