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Офіційний курс гривні зміцнився

Четвер, 3 лютого 2022, 19:22

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 4 лютого на рівні 28,27 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,92 грн (на 3 лютого – 32,14 гривні).

Нагадуємо:

3 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,28 – 28,30 гривні.

3 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,24 – 28,26 гривні.

Економічна правда

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