Офіційний курс гривні зміцнився
Четвер, 3 лютого 2022, 19:22
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 4 лютого на рівні 28,27 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,92 грн (на 3 лютого – 32,14 гривні).
Нагадуємо:
3 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,28 – 28,30 гривні.
3 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,24 – 28,26 гривні.
Економічна правда
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