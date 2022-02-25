Випуск військових облігацій, посилена охорона портів: які рішення ухвалив Кабмін

Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив низку рішень: зокрема, щодо випуску військових облігацій, посиленої охорони портів та тимчасового зупинення експорту препаратів крові.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час брифінгу.

"Наша економіка переорієнтовується в формат роботи все для фронту, все для перемоги. У такий самий формат маєте переорієнтуватись і ви, шановні громадяни", - розпочав Шмигаль.

За його словами, сьогодні відбулось позачергове засідання уряду, на якому ухвалили низку рішень, "необхідних для забезпечення армії, стабільної роботи лікарень, критичної інфраструктури в період воєнного стану".

Державна казначейська служба спільно з Мінфіном здійснить перерозподіл коштів, щоб передусім фінансувати посилення нацбезпеки і оборони, необхідні позачергові заходи в умовах воєнного стану, та платежі, підкреслив прем'єр.

"Друге, уряд прийняв рішення здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску військових облігацій", - наголосив він.

Також, за його словами, уряд затвердив додаткові види грошового забезечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу.

Крім цього, уряд вирішив, що кошти, які українці отримали за вакцинацію в рамках єПідтримки, можна буде використовувати для допомоги українській армії.

Гроші можна буде направити до МБФ "Повернись живим" або перерахувати їх на спецрахунок НБУ, відкритий для збору коштів на потреби армії.

Порти переходять під посилену охорону - Кабмін встановив рівень охорони 3 на морських та річкових портах України, портових засобах, суднах, які мають право плавати під держпрапопром України, на період дії воєнного стану.

Також, за рішенням уряду, на період воєнного стану керівники зони тероборони мають право самостійно приймати рішення, яка гуманітарна допомога і скільки її треба.

Держмитслужба та прикордонники мають забезпечити невідкладний пропуск такої допомоги для госпіталів, лікарень, ЗСУ та сил тероборони.

Також вводять тимчасове зупинення експорту препаратів крові.

Також МОЗ буде затверджувати обсяги обов'язкового забезпечення потреб систем охорони здоров'я донорською кров'ю та препаратами крові.

Економічна правда