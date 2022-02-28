Экономика РФ из-за санкций во втором квартале упадет на 20% – JPMorgan

Аналитики американского банка JPMorgan ожидают, что экономика РФ упадет на 20% во 2-м квартале и примерно на 3,5% за первый год их действия.

Об этом пишет Reuters.

"Если эти новые санкции действительно будут действительно имплементированы, влияние на российскую экономику будет серьезным", – сказал Джахангир Азиз из JPMorgan в записке для клиентов.

"Двумя столбами экономики России, даже в условиях замедления роста, увеличения инфляции и высоких процентных ставок, являлись "прочность" валютных резервов Центробанка России и профицит текущего счета. Теперь их нет", – добавил он.

Ожидается, что к концу года инфляция в России будет составлять 10% с рисками, которые будут сильно перекошены к росту, добавили в банке.

Напомним:

Банк России принял решение повысить учетную ставку с 9,5% до 20% годовых.

Курс российского рубля к доллару на открытии валютных торгов вырос до 90 рублей. Это исторический максимум.

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Экономическая правда