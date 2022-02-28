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Российский центробанк повысил учетную ставку до 20%

Понедельник, 28 февраля 2022, 08:53

Банк России принял решение повысить учетную ставку с 9,5% до 20% годовых.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Центробанк считает, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте", – говорится в сообщении.

Экономическая правда

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Россия ставка

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