Российский центробанк повысил учетную ставку до 20%

Банк России принял решение повысить учетную ставку с 9,5% до 20% годовых.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Центробанк считает, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте", – говорится в сообщении.

Экономическая правда