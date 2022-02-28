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Акции российского "Сбербанка" упали на 73% на открытии торгов

Понедельник, 28 февраля 2022, 11:20

На открытии торгов 28 февраля акции контролируемого российским правительством Сбербанка упали на 73,04%.

Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

Обвал стоимости акций произошел на фоне введения против страны-агрессора нового пакета экономических санкций, которые, среди прочего, включают отключение ряда банков от международной системы SWIFT.

Из-за резкого падения цен на акцию торговлю ими решили не проводить. Помимо акций Сбербанка на Московской бирже уже не торгуют акциями Лукойла и Газпрома, передают российские медиа. Капитализация этих компаний провалилась более чем на 50% на открытии торгов.

28 февраля Европейский центральный банк предупредил о возможном банкротстве "дочек" российского "Сбербанка".

"ЕЦБ оценивает, что Sberbank Europe AG и его дочерние компании в Хорватии и Словении становятся банкротами или, вероятно, обанкротятся", - заявили там.

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Сбербанк

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