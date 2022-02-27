Правительство производит только приоритетные расходы, на счете средств достаточно – министр

На Едином казначейском счете собрано 33 млрд грн, что позволяет полностью производить все расходы, сейчас финансируются только защищенные и расходы на безопасность и оборону.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал во время заседания Налогового комитета Верховной Рады.

К защищенным расходам, согласно закону, относятся расходы на зарплаты в бюджетных учреждениях, медикаменты, обслуживание государственного долга, межбюджетные трансферты, соцвыплаты и т.д.

Поэтому в условиях военного положения правительство финансирует только расходы по защищенным статьям, все остальные не производятся за исключением расходов на безопасность и оборону и первоочередных нужд обеспечения.

Марченко отметил, что в вопросах приближения средств у Минфина есть все полномочия, поэтому сейчас оперативно принимает соответствующие решения, чтобы прежде всего сектор обороны выполнял свои задачи.

"Уже сделали приближение расходов на оборону на 11 млрд грн, на МВД – 6 млрд грн, для дипломатов на 1 млрд грн и на Минздрав – 500 млн грн", – рассказал министр.

Также правительство ведет переговоры с иностранными партнерами по поводу необходимости не привлекать для ратификации международной помощи Верховную Раду. "Говорим с Еврокомиссией, в частности, по макрофинансу, чтобы сделать его через указ президента или распоряжение", - отметил Марченко.

Он рассказал, что первый аукцион по размещению военных облигаций будет проведен в ближайшее время. Минфин работает над тем, чтобы принять участие в нем могли и международные инвесторы, однако пока неизвестно, возможно ли это технически – для этого нужен физический доступ к Министерству финансов.

Напоминаем:

Покупателем военных облигаций внутреннего государственного займа, выпуск которых планируется в объеме до 400 млрд грн, будет Национальный банк.