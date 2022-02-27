НБУ перечислил полмиллиарда Нацгвардии со спецсчета

Национальный банк перечислил из спецсчета 450 млн грн на нужды Национальной гвардии.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Речь идет о средствах, которые Нацбанк собирает на спецсчет для помощи Украинской Армии. Средства будут направлены на обеспечение обороноспособности государства – вооружение, технику, продукты питания, медикаменты и другие вещи, необходимые украинским защитникам.

Мы поддерживаем защитников Украины и благодарны каждому, кто перечисляет деньги для Вооруженных Сил Украины. Мобилизация всех возможных ресурсов для защиты государства – наша общая обязанность", – сказал глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Напоминаем:

Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины - такое решение было принято "в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности".

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