Российский фондовый рынок обрушился из-за начала войны. Торги прекратили

Российские фондовые индексы на открытии торгов в Москве 24 февраля рухнули почти на треть, реагируя на начало вторжения войск РФ в Украину. Акции российских компаний на лондонской бирже упали на 70%.

Об этом сообщает The WSJ, The Economist.

В частности, индекс московской биржи упал сразу на 28%, а рублевый индекс РТС – на 35,8%.

Из-за резкого обвала индексов и рынка торги временно приостановили. Эта мера призвана успокоить инвесторов.

Тем временем на Лондонской бирже российские акции подешевели уже на 70%. В частности, акции "Сбербанка" - на 66,6%, "Тинькофф" - на 71%, "Норникель" - на 36%, а "Газпрома" на 33%, как передает "РБК".

Российский рубль упал до своего абсолютного исторического минимума, пересекая отметку в 90 рублей за доллар. На наличном рынке курс приблизился вплотную к 100 рублям за доллар.

Отметим, что в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны уже готовят решительный ответ на агрессию России.