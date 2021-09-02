На дорогах Украины заработает еще 21 комплекс автофиксации нарушений ПДД. Адреса
На автомобильных дорогах Украины 3 сентября заработает еще 21 комплекс автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.
Отмечается, что 3 сентября приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, заработают на автомобильных дорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей, а также в городах Полтава, Николаев, Харьков и Хуст.
Расположение приборов:
Винницкая область (5 приборов контроля "КАСКАД"):
- на 294 км + 619 автодороги М-21 прибор направлен в направлении г. Винница (ограничение скорости 50 км/ч);
- на 294 км + 567 автодороги М-21 прибор направлен в направлении г. Житомир (ограничение скорости 50 км/ч);
- на 371 км + 527 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г.Хмельницкий (ограничение скорости 50 км/ч);
- на 404 км + 377 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г. Винница (ограничение скорости 50 к/ч);
- на 404 км + 640 автодороги М-30 прибор направлен в направленииг. Умань (ограничение скорости 50 км/ч).
Львовская область (1 прибор контроля "КАСКАД"):
- на 685 км + 309 автодороги М-06 прибор направлен в направлении с. Долиновка (ограничение скорости 50 км/ч).
Черниговская область (4 приборы контроля "КАСКАД"):
- на 60 км + 426 автодороги Н-07 прибор направлен в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч);
- на 6 км + 414 автодороги М-01-02 устройство направлено в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч);
- на 43 км + 993 автодороги М-02 прибор направлен в направлении г. Чернигов (ограничение скорости 50 км/ч);
- на 125 км + 385 автодороги М-02 прибор направлен в направлении с. Бобрик (ограничение скорости 50 км/ч)
г. Полтава (3 прибора контроля "КАСКАД"):
- ул. Европейская, 155 прибор направлен в направлении ул. Автобазовская (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Рассветная, 14 прибор направлен в направлении ул. Юрия Тимошенко (ограничение скорости 50 км/ч);
ул. Маршала Бирюзова, 32 прибор направлен в направлении ул. Героев-пожарных (ограничение скорости 50 км/ч).
г. Николаев (2 прибора контроля "КАСКАД"):
- просп. Героев Украины, 20 прибор направлен в направлении Киевского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч);
- просп. Богоявленский, 125 прибор направлен в направлении ул. Старокрепостная (ограничение скорости 50 км/ч)
г. Харьков (3 прибора контроля "КАСКАД"):
- просп. Науки, 12, прибор направлен в направлении просп. Независимости (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Полтавский Шлях, 62-Б, прибор направлен в направлении ул. Евгения Котляра (ограничение скорости 50 км/ч);
- Белгородское шоссе, 2, прибор направлен в направлении ул. Деревянко (ограничение скорости 50 км/ч)
г. Хуст (3 прибора контроля "КАСКАД"):
- ул. Львовская, 157, прибор направлен в направлении ул. 9 мая (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Ивана Франко, 165, прибор направлен в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Волошина, 81, прибор направлен в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)
Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 97 приборов контроля, расположенных в городах Житомир, Запорожье, Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Львов, Мелитополь, Харьков, Черкассы, Чернигов, и Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской, Полтавской областях.
С картой размещения комплексов можно ознакомиться на сайте МВД: https://cutt.ly/OWcmr1M.
Напмним:
Еще 20 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины с 27 августа.
Экономическая правда
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