На дорогах Украины заработает еще 21 комплекс автофиксации нарушений ПДД. Адреса

фото: мвд

На автомобильных дорогах Украины 3 сентября заработает еще 21 комплекс автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

Отмечается, что 3 сентября приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, заработают на автомобильных дорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей, а также в городах Полтава, Николаев, Харьков и Хуст.

Расположение приборов:

Винницкая область (5 приборов контроля "КАСКАД"):

на 294 км + 619 автодороги М-21 прибор направлен в направлении г. Винница (ограничение скорости 50 км/ч);

на 294 км + 567 автодороги М-21 прибор направлен в направлении г. Житомир (ограничение скорости 50 км/ч);

на 371 км + 527 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г.Хмельницкий (ограничение скорости 50 км/ч);

на 404 км + 377 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г. Винница (ограничение скорости 50 к/ч);

на 404 км + 640 автодороги М-30 прибор направлен в направленииг. Умань (ограничение скорости 50 км/ч).

Львовская область (1 прибор контроля "КАСКАД"):

на 685 км + 309 автодороги М-06 прибор направлен в направлении с. Долиновка (ограничение скорости 50 км/ч).

Черниговская область (4 приборы контроля "КАСКАД"):

на 60 км + 426 автодороги Н-07 прибор направлен в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч);

на 6 км + 414 автодороги М-01-02 устройство направлено в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч);

на 43 км + 993 автодороги М-02 прибор направлен в направлении г. Чернигов (ограничение скорости 50 км/ч);

на 125 км + 385 автодороги М-02 прибор направлен в направлении с. Бобрик (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Полтава (3 прибора контроля "КАСКАД"):

ул. Европейская, 155 прибор направлен в направлении ул. Автобазовская (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Рассветная, 14 прибор направлен в направлении ул. Юрия Тимошенко (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Маршала Бирюзова, 32 прибор направлен в направлении ул. Героев-пожарных (ограничение скорости 50 км/ч).

г. Николаев (2 прибора контроля "КАСКАД"):

просп. Героев Украины, 20 прибор направлен в направлении Киевского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Богоявленский, 125 прибор направлен в направлении ул. Старокрепостная (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Харьков (3 прибора контроля "КАСКАД"):

просп. Науки, 12, прибор направлен в направлении просп. Независимости (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Полтавский Шлях, 62-Б, прибор направлен в направлении ул. Евгения Котляра (ограничение скорости 50 км/ч);

Белгородское шоссе, 2, прибор направлен в направлении ул. Деревянко (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Хуст (3 прибора контроля "КАСКАД"):

ул. Львовская, 157, прибор направлен в направлении ул. 9 мая (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Ивана Франко, 165, прибор направлен в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Волошина, 81, прибор направлен в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)

Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 97 приборов контроля, расположенных в городах Житомир, Запорожье, Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Львов, Мелитополь, Харьков, Черкассы, Чернигов, и Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской, Полтавской областях.

С картой размещения комплексов можно ознакомиться на сайте МВД: https://cutt.ly/OWcmr1M.

Напмним:

Еще 20 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины с 27 августа.

Экономическая правда