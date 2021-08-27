На дорогах Украины добавилось 20 камер автофиксации нарушений ПДД. Адреса
Еще 20 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины с 27 августа.
Источник: МВД
Детали: Речь идет об отрезках пути на автомобильных дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей, а также в городах Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог.
МВД указывает места установленных приборов фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме:
Волынская область (4 приборов контроля "КАСКАД")
на 82 км + 575 автодороги Н-22 в направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)
на 95 км + 200 автодороги Н-22 в направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)
на 129 км + 788 автодороги М-19 в направлении г. Ковель (ограничение скорости 50 км/ч)
на 444 км + 971 автодороги М-07 в направлении г. Любомль (ограничение скорости 50 км/ч)
Полтавская область (1 прибор контроля "КАСКАД")
на 155 км + 696 автодороги М-03 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч)
Львовская область (5 приборов контроля "КАСКАД")
на 16 км + 153 автодороги М-11 в направлении Львова (ограничение скорости 50 км/ч)
на 21 км + 671 автодороги М-10, в направлении Львова (ограничение скорости 50 км/ч)
на 53 км + 580 автодороги М-10, в направлении г. Краковец (ограничение скорости 50 км/ч)
на 528 км + 459 автодороги М-06 в направлении Луцка (ограничение скорости 50 км/ч)
на 3 км + 360 автодороги М-10-01, в направлении с. Рясное (ограничение скорости 50 км/ч)
Киевская область (4 приборов контроля "КАСКАД")
на 9 км + 784 автодороги Р-01 в направлении Киева (ограничение скорости 50 км/ч)
на 9 км + 994 автодороги Р-01 в направлении Обухова (ограничение скорости 50 км/ч)
на 3 км + 441 автодороги Р-01 в направлении Киева (ограничение скорости 50 км/ч)
на 3 км + 461 автодороги Р-01 в направлении Обухова (ограничение скорости 50 км/ч)
г. Запорожье (3 прибора контроля "КАСКАД")
ул. Дом Отдыха (поворот в музей), в направлении моста Преображенского (ограничение скорости 50 км/ч)
ул. Истомина, 125-А, в направлении Никопольского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч)
ул. Днепр ГЭС, в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)
г. Мелитополь (1 прибор контроля "КАСКАД")
просп. Богдана Хмельницкого, 23 в направлении ул. Седовцев (ограничение скорости 50 км/ч)
г. Кривой Рог (2 прибора контроля "КАСКАД")
ул. Волгоградская, 11, в направлении ул. Марийский (ограничение скорости 50 км/ч)
ул. Волгоградская, 13, в направлении ул. Медовая (ограничение скорости 50 км/ч)
По данным МВД, до 27 августа работали 77 приборов, расположенных в городах Киев, Кропивницкий, Харьков, Львов, Черкассы, Житомир, Чернигов, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской областях.
Дополнительно: Адреса камер фотовидеофиксации и разрешенная скорость движения на карте сайта МВД.
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