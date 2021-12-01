З 1 грудня зросли пенсії: кому і на скільки

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З 1 грудня 2021 року відбудеться перерахунок пенсії з двох підстав - збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (до 1934 грн) та зростання "мінімалки" (до 6500 грн).

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Зокрема, збільшиться на 200 грн з 2 400 до 2600 грн мінімальна пенсія за віком для осіб старше 65 років, які мають повний стаж (жінки 30 років і 35 років) і не працюють.

Також пенсія збільшиться на 80 грн для інших пенсіонерів, які мають страховий стаж меншої тривалості та одержують пенсію в мінімальному розмірі і не працюють (до 1934 грн).

"Збільшуються надбавка до пенсії за понаднормовий стаж; надбавки, підвищення до пенсій (зокрема ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги).

Збільшиться максимальний розмір пенсії", - додали у відомстві.

З 1 грудня мінімальна пенсія шахтарям становитиме 5802 грн, а мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника - 3868 грн.

Максимальний розмір пенсії з 1 грудня складатиме 19 340 грн.

Зазначається, що це десяте підвищення пенсій за цей рік.

"Таким чином, у грудні 2021 року середній розмір пенсії складе 3 980 грн, що на 546 грн (або на 16%) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (3 434 грн)", - кажуть у мністерстві.

У календарі підвищення пенсій на 2022 рік, зокрема, передбачається індексація пенсій; встановлення мінімальних пенсійних виплат у розмірі 3 000 грн особам віком старше 70 років із встановленням доплати до пенсії у розмірі 300 грн особам віком від 70 до 75 років; підвищення надбавок, доплат до пенсій.

Очікується, що у 2022 році середньорічний розмір пенсії складе 4 533 грн (у порівнянні з 2020 роком збільшення складе 940 грн або 26%).

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів збільшив видатки Пенсійного фонду на 18,5 млрд грн для підвищення пенсій з 1 грудня до 2 600 грн.

З 1 жовтня 2021 року пенсіонери, яким виповнилося 75-80 років, будуть додатково отримувати до 400 гривень щомісяця - мінімальна пенсійна виплата для них встановлюється у розмірі 2,5 тис грн за наявності страхового стажу 20/25 років і більше.

З 1 липня в Україні підвищилися пенсійні виплати у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

У рамках підготовки проєкту держбюджету-2022 Мінсоцполітики пропонує передбачити у календарі 5 кроків підвищення пенсій.

Економічна правда